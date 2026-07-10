Российские бойцы модернизировали «Курьера» для разминирования

Бойцы ВС России оснастили НРТК «Курьер» минным тралом с магнитами

Военнослужащие 88-го саперного полка группировки российских войск «Север» модернизировали наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» для борьбы с магнитными минами ВСУ в Сумской области. Об этом старшина саперной роты с позывным Ежик рассказал РИА Новости.

Бойцы Вооруженных сил России оснастили штатный НРТК минным тралом, который дополнили цепями с магнитами. Изделие влияет на магнитные датчики мин, вызывая преждевременный подрыв. Это позволяет сохранить трал.

«Непосредственно минный трал мы разрабатывали, уже используя опыт боевых действий. То есть мы знаем, какой вес должен быть для воздействия на противопехотные мины, как работают магнитные датчики», — сказал сапер.

Ранее стало известно, что НРТК «Курьер» получил бортовой генератор для постановки аэрозольных завес. Машина группировки войск «Центр» прикрыла позиции от вражеских дронов.