Мужчине пришлось ампутировать ноги после свадьбы брата

Американец заразился опасной инфекцией на свадьбе брата и лишился ног

39-летнего американца Эндрю Уосила не стало после четырех месяцев борьбы с инфекцией, которой он заразился на свадьбе брата. Об этом пишет People.

В феврале 2025 года Эндрю вместе с семьей прилетел в Индию, чтобы быть шафером на свадьбе брата Стива. На следующий день после торжества он почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован с опасной стрептококковой инфекцией. Состояние Эндрю стремительно ухудшалось: инфекция поразила легкие и дала осложнения на другие органы.

Мужчина провел в индийской реанимации больше шести недель. Чтобы остановить распространение инфекции, ему пришлось ампутировать ноги выше колена.

Позднее состояние мужчины стабилизировалось, и его перевезли в США. Он еще несколько месяцев боролся с инфекцией, но его организм так и не смог восстановиться.

Ранее сообщалось, что в Малайзии жених сыграл «призрачную свадьбу» с покойной невестой. Девушки не стало за несколько месяцев до настоящей свадьбы, и мужчине было тяжело это пережить.

