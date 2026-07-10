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15:55, 10 июля 2026Из жизни

Мужчине пришлось ампутировать ноги после свадьбы брата

Американец заразился опасной инфекцией на свадьбе брата и лишился ног
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: 1st footage / Shutterstock / Fotodom

39-летнего американца Эндрю Уосила не стало после четырех месяцев борьбы с инфекцией, которой он заразился на свадьбе брата. Об этом пишет People.

В феврале 2025 года Эндрю вместе с семьей прилетел в Индию, чтобы быть шафером на свадьбе брата Стива. На следующий день после торжества он почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован с опасной стрептококковой инфекцией. Состояние Эндрю стремительно ухудшалось: инфекция поразила легкие и дала осложнения на другие органы.

Мужчина провел в индийской реанимации больше шести недель. Чтобы остановить распространение инфекции, ему пришлось ампутировать ноги выше колена.

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Позднее состояние мужчины стабилизировалось, и его перевезли в США. Он еще несколько месяцев боролся с инфекцией, но его организм так и не смог восстановиться.

Ранее сообщалось, что в Малайзии жених сыграл «призрачную свадьбу» с покойной невестой. Девушки не стало за несколько месяцев до настоящей свадьбы, и мужчине было тяжело это пережить.

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