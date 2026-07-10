Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 10 июля 2026Россия

Российский штурмовик несколько суток в одиночку вел бои с ВСУ

RT: Российский штурмовик несколько суток в одиночку вел бои с ВСУ под Константиновкой
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский штурмовик из 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Турист несколько суток в одиночку вел бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Константиновкой. Его историю публикует RT.

Боец рассказал, что получил задание в мае 2026 года. Вдвоем с сослуживцем они должны были пробраться по воде к селу под Константиновкой и зачистить его. Однако гидрокостюм одного из военнослужащих порвался, и Туристу пришлось продолжить путь одному. Сутки он пробирался по реке Кривой Торец и преодолел расстояние в 12 километров.

Добравшись до населенного пункта, он начал зачищать подвалы. Через сутки дроны ВСУ заметили дым от закинутой российским солдатом в одно из зданий гранаты, где, предположительно, прятался противник. К этому месту были посланы беспилотники — 15 камикадзе и три «Бабы-яги».

Я нашел здание с хорошим бетонным подвалом, в нем была кровать, под ней я и спрятался. Полдня украинские дроны пытались уничтожить меня. Били по дому так, что от него ничего не осталось. Я бесконечно молился. Чувствовал, что и дома за меня жена и сынок Бога молят

Туристроссийский военный

После атаки связь с командованием у Туриста пропала. В момент короткого затишья он с трудом разобрал завалы и перебежками перебрался в более безопасное место, где провел еще трое суток. После этого он смог вернуться на позиции российских военных.

«Сослуживцы удивились, что я выбрался без единой царапины. Признались, что уже считали меня [неживым], потому что от здания, где я спрятался, не осталось ничего», — заключил Турист.

Ранее сообщалось, как три месяца удерживавший позиции в зоне проведения специальной военной операции на Украине российский боец с позывным Монах делил 1,5 литра воды на восьмерых в 40-градусную жару. Под Малую Токмачку он со своей группой заходил в июне, а вышел только в сентябре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Сверхчувствительная тема». Сообщается о перепродаже Турцией российских ЗРК С-400. В Кремле и Анкаре сделали заявления
    Дочь миллиардера заметили с сумкой за 152 миллиона рублей и бриллиантами в 100 карат
    Российские бойцы модернизировали «Курьера» для разминирования
    Сомнолог раскрыла опасные для здоровья причины дневной сонливости
    Мужчине пришлось ампутировать ноги после свадьбы брата
    Российский штурмовик несколько суток в одиночку вел бои с ВСУ
    Российские невесты стали целью новой мошеннической схемы
    Успешную посадку китайской ракеты сняли на видео
    Россиян призвали не менять работу без необходимости
    Собчак раскритиковала и назвала дегенератом популярного блогера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok