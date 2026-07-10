RT: Российский штурмовик несколько суток в одиночку вел бои с ВСУ под Константиновкой

Российский штурмовик из 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Турист несколько суток в одиночку вел бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Константиновкой. Его историю публикует RT.

Боец рассказал, что получил задание в мае 2026 года. Вдвоем с сослуживцем они должны были пробраться по воде к селу под Константиновкой и зачистить его. Однако гидрокостюм одного из военнослужащих порвался, и Туристу пришлось продолжить путь одному. Сутки он пробирался по реке Кривой Торец и преодолел расстояние в 12 километров.

Добравшись до населенного пункта, он начал зачищать подвалы. Через сутки дроны ВСУ заметили дым от закинутой российским солдатом в одно из зданий гранаты, где, предположительно, прятался противник. К этому месту были посланы беспилотники — 15 камикадзе и три «Бабы-яги».

Я нашел здание с хорошим бетонным подвалом, в нем была кровать, под ней я и спрятался. Полдня украинские дроны пытались уничтожить меня. Били по дому так, что от него ничего не осталось. Я бесконечно молился. Чувствовал, что и дома за меня жена и сынок Бога молят Турист российский военный

После атаки связь с командованием у Туриста пропала. В момент короткого затишья он с трудом разобрал завалы и перебежками перебрался в более безопасное место, где провел еще трое суток. После этого он смог вернуться на позиции российских военных.

«Сослуживцы удивились, что я выбрался без единой царапины. Признались, что уже считали меня [неживым], потому что от здания, где я спрятался, не осталось ничего», — заключил Турист.

Ранее сообщалось, как три месяца удерживавший позиции в зоне проведения специальной военной операции на Украине российский боец с позывным Монах делил 1,5 литра воды на восьмерых в 40-градусную жару. Под Малую Токмачку он со своей группой заходил в июне, а вышел только в сентябре.