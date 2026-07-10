В бывшей стране СССР объявили массовые увольнения из-за санкций против России

Грузовая компания LDz Cargo из Латвии уволит 30 % сотрудников из-за санкций против России

Крупнейшая грузовая компания Латвии LDz Cargo решила уволить треть персонала из-за санкций против России. Об этом сообщает RT.

Перевозчик в бывшей стране СССР объявит массовые увольнения с 1 августа — под сокращение попадет 30 процентов сотрудников. Как отмечают работники, дела в компании ухудшились давно.

«Сначала работникам говорили, что нужно потерпеть немного. "Без России не пропадем", — обещали начальники. Надеялись заключить другие договоры, но ничего у них не вышло, лучше ситуация не стала», — заявил один из них.

После того как Латвия присоединилась в антироссийским санкциям, многие жители лишились подработок, и их доходы сократились. По словам источника, работники уже три года не получают премий и сидят на голом окладе. При этом в компании также были увольнения — избежать сокращения удалось тем, кто согласился перейти на другую должность с более низким окладом.

Ранее бывший глава МИД постсоветской страны Янис Юрканс заявил, что доходы Латвии от транзита в Россию снизились с 14 до 3 процентов из-за антироссийских санкций. «В начале 2000-х годов 14 процентов бюджета шло из транзита. Сегодня 3-5 процентов. Весь транзит в Россию был довольно серьезным и приносил большой доход», — отметил бывший министр.