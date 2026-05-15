03:17, 15 мая 2026

Ущерб постсоветской страны от антироссийских санкций оценили

Доходы Латвии от транзита в Россию снизились до 3 процентов из-за санкций
Марина Совина (ночной редактор)

Доходы Латвии от транзита в Россию снизились с 14 до 3 процентов из-за антироссийских санкций, заявил «Известиям» бывший глава МИД постсоветской страны Янис Юрканс.

«В начале 2000-х годов 14 процентов бюджета шло из транзита. Сегодня 3–5 процентов. Весь транзит в Россию был довольно серьезным и приносил большой доход», — отметил бывший министр.

Он также выразил надежду, что в будущем сложатся добрососедские отношения с Россией и все восстановится.

Ранее министерство сообщения Латвии вновь захотело усложнить пересечение границы с Россией — ведомство предложило запретить автобусные пассажирские перевозки. Уточняется, что в настоящее время уже запрещены нерегулярные рейсы автобусов, теперь же предлагается распространить ограничение и на регулярные перевозки.

