В Латвии вновь захотели усложнить пересечение границы с Россией

Министерство сообщения Латвии предложило запретить автобусные перевозки в РФ

Министерство сообщения Латвии вновь захотело усложнить пересечение границы с Россией — ведомство предложило запретить автобусные пассажирские перевозки. Об этом сообщает Delfi.

Уточняется, что в настоящее время уже запрещены нерегулярные рейсы автобусов, теперь же предлагается распространить ограничение и на регулярные перевозки. В Минсообщения подчеркнули, что, согласно данным Службы госбезопасности за 2025 год, транспортное сообщение с РФ и Белоруссией угрожает национальной безопасности.

В ведомстве добавили, что любые возможности пересечения границы могут привести к вербовке граждан Латвии. При этом в стране понимают, что запрет на автобусные перевозки приведет к убыткам перевозчиков. К примеру, из-за отмены рейсов Рига— Санкт-Петербург и Рига — Москва потери составят примерно 4 миллиона евро (343 миллиона рублей) в год.

Ранее сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию. Власти захотели запретить гражданам ездить в так называемые страны-агрессоры из-за риска «вербовки для шпионажа», а также возможных нарушений прав человека.

