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11:07, 28 февраля 2025Путешествия

В Латвии захотели запретить гражданам посещать Россию из-за «вербовки для шпионажа»

Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Сейм Латвии поддержал запрет на туристические поездки в Россию и Белоруссию. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно инициативе, власти захотели запретить гражданам ездить в так называемые страны-агрессоры из-за риска «вербовки для шпионажа», а также возможных нарушений прав человека. Если законопроект будет принят, он дополнит уже введенные в отношении России санкции и запретит туроператорам организацию таких путешествий.

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В настоящее время туристических поездок в Россию из Латвии нет, а в Белоруссию можно попасть с помощью четырех туроператоров. При этом в прошлом году РФ посещали около 2000 латвийцев в месяц.

Чтобы изменения вступили в силу, сейм должен поддержать их еще в двух чтениях.

Ранее стало известно, что власти Латвии обяжут граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе россиян, сообщать информацию о цели визита перед въездом. Отмечается, что за сокрытие этих данных или предоставление ложных сведений будет взиматься штраф в размере до 2000 евро.

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