Одна страна Европы обяжет россиян сообщать информацию о цели визита перед въездом

Delfi: Латвия обяжет граждан СНГ сообщать информацию о цели визита перед въездом

Власти Латвии обяжут граждан стран Содружества Независимых Государств (СНГ), в том числе россиян, сообщать информацию о цели визита перед въездом. Об этом сообщает портал Delfi.

Уточняется, что соответствующий законопроект подготовила и подала в президиум парламентская комиссия сейма Латвии по национальной безопасности. В документе говорится, что граждане СНГ перед въездом в эту страну Европы также будут обязаны предоставлять информацию о сроках и месте пребывания, маршруте, занимаемой должности, наличии статуса должностного лица, участии в выборах и службе в различных ведомствах.

По данным источника, за сокрытие этой информации или предоставление ложных сведений будут взимать штраф в размере до 2 тысяч евро (около 212 тысяч рублей). По мнению авторов законопроекта, эти данные важны для предотвращения угроз государственной безопасности.

Ранее в новом отчете Европейской туристической комиссии (ETC) говорилось, что украинский конфликт спровоцировал кризис въездного туризма в Прибалтике. Так, в Латвии количество международных прибытий сократилось на 34 процента — такой показатель не фиксировался в стране со времен пандемии коронавируса.

