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11:56, 21 сентября 2024Путешествия

Украинский конфликт спровоцировал кризис туризма в Прибалтике

ETC: страны Балтии переживают туристический кризис на фоне конфликта на Украине

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Украинский конфликт спровоцировал кризис въездного туризма в Прибалтике. Об этом говорится в новом отчете Европейской туристической комиссии (ETC).

Исходя из статистики туристического потока, ряд европейских стран потерял имидж безопасного места для отдыха на фоне сложившегося военного кризиса, заключили аналитики. По мере эскалации конфликта туристическая активность поутихла в Польше, Чехии и Финляндии, но в особенности — в странах Балтии. Так, в Латвии количество международных прибытий сократилось на 34 процента — такой показатель не фиксировался в стране со времен пандемии коронавируса. В Эстонии число международных прибытий снизилось на 15 процентов, а в Литве — на 14 процентов.

Больше всего в результате боевых действий пострадал туристический сектор экономики Кипра — страна полностью лишилась украинского рынка и на 90 процентов потеряла российский. Без этих двух приоритетных направлений въездного туризма осталась и Болгария.

Ранее сообщалось о повышении интереса россиян к путешествиям по Сибири и Дальнему Востоку. Заметнее всего турпоток вырос в Кемерово и Якутск.

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      Виктория Клабукова
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