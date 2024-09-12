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06:31, 12 сентября 2024Путешествия

В России заметили рост турпотока на необычном направлении

Исследование Авиасейлс: туристы стали чаще летать на Восток России

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российские туристы стали чаще летать на Восток страны, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики сервиса покупки авиабилетов Авиасейлс. Самыми популярными на этом направлении стали Кемерово, Якутск и Нижневартовск.

«Лидером по приросту доли бронирований стал Кемерово — 59 процентов, а количество прямых рейсов по направлению увеличилось на 42 процента. В среднем туристы проводят в городе неделю. Также на 47 процентов выросла доля бронирований авиабилетов в Якутск, на 27 — в Нижневартовск. Средняя продолжительность путешествия в Якутск — неделя, в Нижневартовск — пять дней», — поделились исследователи.

Также, по оценкам специалистов, путешественники стали чаще летать в Томск и Иркутск — там проводят в среднем шесть дней. Кроме того, врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша сообщил, что за последние семь месяцев в принципе отмечается рост внутреннего туризма — он составил 12 процентов.

«Расширяется география путешествий — набирают популярность города Сибири и Дальнего Востока. Иркутск уже давно привлекает туристов в течение всего года, а вот рост летних бронирований в Кемерово стал новой тенденцией. Якутия также вошла в число самых быстрорастущих регионов по туризму», — отметил Груша.

Ранее сообщалось, что Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен, которые стали сопоставимы с ценами в Испании и Италии.

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      Наталия Белова
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