Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 10 сентября 2024Путешествия

В России заявили о «взлетевших в космос» ценах на отдых в Турции

Эксперт по туризму Даш: отдых в Турции стал дорогим для европейцев и россиян
СюжетКурс доллара:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен. Об этом эксперт по туризму Саваш Даш заявил KP.RU.

По словам собеседника издания, гиперинфляция в стране спровоцировала значительное повышение расходов туристического сектора. В итоге валюта, полученная от иностранных туристов за пакетные туры, перестала их покрывать. Даш пояснил, что поэтому цены стремятся вверх не только в лирах, но и в долларах.

Материалы по теме:
«Лучшее, что я видел в жизни» Российские туристы полюбили зимнюю Турцию. Почему они летят на курорт вне сезона?
«Лучшее, что я видел в жизни»Российские туристы полюбили зимнюю Турцию. Почему они летят на курорт вне сезона?
5 января 2024
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Небанальная Турция:топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
7 июля 2024

Кроме того, эксперт отметил, что турецкое правительство поддерживает искусственный обменный курс — из-за этого доллар, который должен стоить 40-45 турецких лир, находится в диапазоне 33-34 лир. «Отдых в Турции стал дорогим для европейцев и россиян, поскольку отельеры вынуждены отражать растущие расходы в своих ценах», — пояснил Даш.

Он также выразил мнение, что? если ситуация не изменится, в 2025 году туризм в Турции неизбежно сократится. «Цены стали сравнимыми с Испанией и Италией», — подчеркнул эксперт.

В конце августа турецкие отельеры заявили о непопулярности системы «все включено» в новых гостиницах. По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, они будут переходить на иные формы обслуживания гостей.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве задержан предполагаемый наводчик ВСУ. Он приехал из Узбекистана и фотографировал военкоматы

      Месси назвал величайшего спортсмена в истории

      Встречающаяся одновременно с несколькими парнями девушка заявила о нетерпимости к изменам

      Изрезавший экс-жену ножом россиянин напал на полицейского и получил 13,5 лет колонии

      Россиянам отсоветовали ждать падения цен на жилье

      Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачном платье

      На Западе заявили об информационной войне Зеленского против Германии

      В России сотрудница оператора связи передавала данные об абонентах за деньги и попалась

      Плющенко запросил многомиллионный грант на ледовое шоу

      Польский клуб из Освенцима оштрафовали за баннер в адрес немецкой команды

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше