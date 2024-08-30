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09:17, 30 августа 2024Путешествия

В Турции предупредили о снижении числа отелей с излюбленным у россиян форматом отдыха

Турецкий экономист: система «все включено» теряет популярность в новых отелях

Фото: PanuShot / Shutterstock / Fotodom

Турецкие отельеры заявляют о непопулярности системы «все включено» (all inclusive) в новых гостиницах. Об этом РИА Новости рассказал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Эксперт пояснил, что эта система сохранится в старых отелях. Однако новые открывающиеся гостиницы будут переходить на иные формы обслуживания гостей. Так, отдыхающим будут предлагать самим выбирать необходимые опции, например «все включено без алкоголя».

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, что большинство отелей Турции понижают цены в сентябре по сравнению с августом. По данным организации, туры в середине сентября по системе «все включено» дешевле на 7-14 процентов по сравнению с поездками в середине августа. При этом самые значительные сезонные скидки наблюдаются в гостиницах люксового сегмента.

В июле Эрчин объяснил, что снижение интереса россиян к отдыху в Турции вызвано проблемами с оплатой услуг из-за западных санкций и дороговизной. По словам эксперта, заполняемость отелей популярной курортной страны все еще остается слабой.

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      Марина Совина
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