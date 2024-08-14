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18:05, 14 августа 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Турции в бархатный сезон

АТОР: туры в Турцию в сентябре на 7-14 процентов дешевле, чем в августе

Фото: engin akyurt / Unsplash

Большинство отелей Турции понижают цены в сентябре по сравнению с августом. Стоимость отдыха по системе «все включено» в бархатный сезон раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, туры в середине сентября дешевле на 7-14 процентов по сравнению с поездками в середине августа. При этом самые значительные сезонные скидки наблюдаются в гостиницах люксового сегмента.

Например, 10 ночей в отеле MAXX Royal Kemer с вылетом в середине сентября стоят на 26 процентов меньше, чем месяцем ранее, — 1,2 миллиона рублей за двоих. А D Maris Bay 5 на Эгейском побережье (размещение с завтраками) подешевел на 47 процентов — до 1 миллиона рублей.

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В числе более доступных предложений — пятизвездочный Rixos Park Belek, где можно отдохнуть за 367 тысяч рублей вдвоем. Сравнимые цены и в других «пятерках»: Spice Hotel&SPA (366 тысяч рублей), Nirvana Cosmopolitan (368 тысяч рублей), Papillon Aysha (399 тысяч).

10 ночей в четырехзвездочном Caretta Relax Hotel стоят 203 тысячи рублей за двоих. В Greenwood Kemer Resort аналогичный тур обойдется в 249 тысяч рублей, а в Rios Beach Hotel с четырьмя звездами — 156 тысяч рублей.

Ранее Кипр назвали одним из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Средняя стоимость туров туда на 10-11 дней достигает 193 тысяч рублей.

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      Мария Борисова
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