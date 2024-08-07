Россиянам предложили недорогой отдых на острове в Европе в бархатный сезон

АТОР: Кипр — одно из самых доступных европейских направлений в бархатный сезон

Кипр назван одним из самых доступных европейских направлений для отдыха в бархатный сезон. Недорогой отпуск на острове в Европе путешественникам предложили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что средняя стоимость туров на 10-11 дней составляет 193 тысячи рублей. «Туры на кипрские курорты осенью стоят дешевле, чем на курорты других европейских стран. Так, стоимость тура на 7 ночей с включенным авиаперелетом в отель 4 звезды (завтраки) начинается от 193,6 тысячи рублей на двоих, а с питанием "все включено" — от 210,8 тысячи рублей на двоих», — указано в сообщении.

Ранее российским туристам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. В АТОР рассказали, что комбинированный тур Бразилия — Аргентина обойдется вместе с перелетом от 350 тысяч рублей на человека.