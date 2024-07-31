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09:28, 31 июля 2024Путешествия

Россиянам предложили замену отдыху в люксовой Турции

АТОР: отдых в странах Латинской Америки обойдется в 350 тысяч рублей

Фото: Artur Widak / NurPhoto / Getty Images

Российским туристам предложили заменить отдых в люксовой Турции поездками в страны Латинской Америки. Об этом говорится в материале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что стоимость туров зависит от наполненности экскурсионной программы. Так, комбинированный тур БразилияАргентина обойдется вместе с перелетом от 350 тысяч рублей на человека. «По цене это даже меньше, чем недельный отдых в люксовом отеле в Турции или Дубае, а по набору впечатлений и эмоций — в разы больше», — уточняют эксперты.

Ранее сообщалось, что российские туристы вместо Турции стали выбирать другие направления отдыха. Они стали чаще отдавать предпочтение путешествиям по родной стране. Кроме того, популярны и традиционно пляжные направления: Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

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      Марк Успенский
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