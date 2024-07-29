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20:35, 29 июля 2024Путешествия

Российские туристы нашли замену Турции

Альянс турагентств: россияне вместо Турции стали выбирать другие направления

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российские туристы вместо Турции стали выбирать другие направления отдыха. О том, что соотечественники нашли замену популярной курортной стране, «Абзацу» рассказал основатель Некоммерческого партнерства «Альянс туристических агентств» Андрей Гаврилов.

По словам собеседника, в 2024 году динамика потока российских путешественников в Турцию не так высока, как в 2023-м. Гаврилов отметил, что многие его коллеги связывают это с увеличением стоимости отдыха. «Поэтому сейчас нашим туристам есть где отдохнуть и подешевле», — подчеркнул он.

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Гаврилов добавил, что россияне стали чаще выбирать путешествия по родной стране. Кроме того, популярны и традиционно пляжные направления: Вьетнам, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее турецкие отельеры заявили об оттоке туристов в соседнюю Грецию из-за более демократичных цен. По оценке Ассоциации турецких туристических агентств, в 2024 году около 150 тысяч жителей Турции поедут на греческий остров Самос, хотя в прошлом году эта цифра была более чем в три раза меньше.

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      Алина Черненко
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