Турция начала терять туристов из-за роста цен

Express: в Турции отельеры заявили об оттоке туристов в Грецию

Турецкие отельеры заявили об оттоке туристов в соседнюю Грецию из-за более демократичных цен. Об этом пишет издание Express.

Руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич отметил, что страна утратила ценовое преимущество и начала терять отдыхающих из-за роста стоимости отдыха. По его оценке, в 2024-м около 150 тысяч жителей Турции поедут на греческий остров Самос, хотя в прошлом году число туристов там достигало только 40 тысяч.

Подчеркивается, что связанные с туризмом предприниматели начинают нести убытки. Например, повар одного из ресторанов в курортном городе Кушадасы рассказал, что его бизнес упал примерно на четверть по сравнению с 2023 годом.

Ранее россиянин потратил миллион рублей на отпуск в Турции и разочаровался. Он пожаловался, что на отдыхе чувствовал себя человеком второго сорта.