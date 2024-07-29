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10:21, 29 июля 2024Путешествия

Турция начала терять туристов из-за роста цен

Express: в Турции отельеры заявили об оттоке туристов в Грецию

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Турецкие отельеры заявили об оттоке туристов в соседнюю Грецию из-за более демократичных цен. Об этом пишет издание Express.

Руководитель Ассоциации турецких туристических агентств Кыванч Мерич отметил, что страна утратила ценовое преимущество и начала терять отдыхающих из-за роста стоимости отдыха. По его оценке, в 2024-м около 150 тысяч жителей Турции поедут на греческий остров Самос, хотя в прошлом году число туристов там достигало только 40 тысяч.

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Подчеркивается, что связанные с туризмом предприниматели начинают нести убытки. Например, повар одного из ресторанов в курортном городе Кушадасы рассказал, что его бизнес упал примерно на четверть по сравнению с 2023 годом.

Ранее россиянин потратил миллион рублей на отпуск в Турции и разочаровался. Он пожаловался, что на отдыхе чувствовал себя человеком второго сорта.

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      Мария Борисова
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