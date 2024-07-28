Россиянин описал дорогой отдых в Турции фразой «чувствовали себя людьми второго сорта»

Россиянин потратил около миллиона рублей на отдых в люксовом отеле Турции и разочаровался. Своими впечатлениями он поделился с «Тинькофф Журналом».

Путешественник пожаловался, что персонал отеля Lujo Bodrum на Эгейском побережье по-хамски относился к постояльцам. По его словам, турки, которые сидели за рулем гольф-каров, курсирующих от корпуса до пляжа, демонстративно игнорировали его с девушкой.

«Приходилось махать, кричать и едва ли не на ходу запрыгивать в гольф-кар. При этом водители, ничуть нас не стесняясь, останавливались рядом со своими соотечественниками и настойчиво предлагали их подвезти, даже если те просто сидели в тени и никуда не собирались. Из-за этого мы чувствовали себя в отеле людьми второго сорта», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Читателю издания также не понравилось навязывание платных услуг в отеле. Например, в первый же день к ним в номер прислали «личного ассистента» — говорившую по-русски девушку, долго и подробно перечислявшую услуги, которыми можно воспользоваться за доплату.

Кроме того, турист пожаловался на завышенные цены на экскурсии и развлечения, плохую уборку номеров, грязные общественные туалеты, некачественную анимацию и домогательства со стороны сотрудника отеля.

«Я играл в волейбол на пляже, потом пошел в сауну. Девушка в это время оставалась в номере одна. Когда вернулся, она пожаловалась, что мужчина, который приходил делать уборку, заигрывал с ней, делал сальные комплименты, просил номер телефона и аккаунт в запрещенной соцсети», — возмутился автор, добавив, что считает такое поведение недопустимым.

Ранее еще одна российская туристка осталась недовольна отдыхом в отеле на Эгейском побережье Турции. По ее словам, на полу виллы виднелись следы от обуви, на окнах — разводы, а на наволочке были желтые пятна.