Россиянка описала отель в Турции фразой «даже в обуви было противно наступать»

Россиянка побывала в Турции и описала отель фразой «даже в обуви было противно наступать». Своими впечатлениями от отдыха девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что недельный отдых в отельном комплексе Simlarda на Эгейском побережье на двух взрослых и ребенка обошелся семье в 187,2 тысячи рублей. По ее словам, именно гостиница стала самым большим разочарованием туристов.

«Акцентирую внимание на уборке: когда мы только заселились, на полу виднелись следы от обуви, — пояснила путешественница. — На окнах были разводы и следы от капель. Это же касается и постельного белья: на моей наволочке я заметила желтые пятнышки».

Больше всего девушку шокировала грязная губка для посуды на кухне. «О старом истоптанном ковре я умолчу: даже в обуви было противно на него наступать, — добавила она. — Мебель на нашей вилле была не новой, но выглядела она нормально».

Ранее россиянка поехала в ОАЭ и описала отдых в стране фразой «предпочту Турцию и российские курорты». По словам автора публикации, она заселилась в отель Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort, в котором никто не говорил на русском языке. Кроме того, в номерах редко убирались.