Раскрыты причины снижения интереса россиян к отдыху в Турции

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин объяснил, что снижение интереса россиян к отдыху в Турции вызвано проблемами с оплатой услуг из-за западных санкций и дороговизной. Эти причины он раскрыл в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, заполняемость отелей популярной курортной страны все еще остается слабой.
Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.