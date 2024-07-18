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18:32, 18 июля 2024Путешествия

Раскрыты причины снижения интереса россиян к отдыху в Турции

Обозреватель Эрчин: снижение интереса россиян к Турции вызвано дороговизной

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин объяснил, что снижение интереса россиян к отдыху в Турции вызвано проблемами с оплатой услуг из-за западных санкций и дороговизной. Эти причины он раскрыл в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, заполняемость отелей популярной курортной страны все еще остается слабой.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. По ее словам, в формате «все включено» эта курортная страна идет наравне с Турцией.

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      Марк Успенский
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