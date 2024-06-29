Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:50, 29 июня 2024Путешествия

Россиянам назвали альтернативу отпуску в дорогой Турции

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет альтернативой Турции

Фото: Dan Gold / Unsplash

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. Об этом она рассказала россиянам в беседе с News.ru.

В формате «все включено» Египет идет наравне с Турцией, отметила она. Кроме того, благодаря повышенной влажности жара в Египте переносится легче.

«Вторым конкурентом Турции являются Арабские Эмираты. Если эмират находится близко к горам, вам не будет очень жарко. По стоимости выходит как Турция, иногда и дешевле», — сказала специалист.

Ранее стало известно, что популярные турецкие курорты начали терять туристов, даже граждане страны теперь все чаще предпочитают зарубежный отдых из-за слишком высоких цен. В первую очередь турки начали смотреть в сторону египетского Шарм-эш-Шейха, где отдых по системе «все включено» обходится дешевле.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков». Кадыров ответил на слова Бастрыкина об исламистах

      Швейцария обыграла Италию и первой вышла в четвертьфинал Евро-2024

      Прячущиеся от мобилизации украинцы раскрыли способы бегства из страны

      Бастрыкин отреагировал на нападение на подростка с ножом в российском городе

      Решение России продлить разрешение на экспорт бензина объяснили

      Байден назвал подлинную угрозу США

      Российского хоккеиста выставили на драфт отказов НХЛ

      Мать отравившегося в российском лагере мальчика пожаловалась на отсутствие там санитарии

      Украине выдвинули новые требования по борьбе с коррупцией

      Мошенник обманул клиентов на миллионы рублей и уехал на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше