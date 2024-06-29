Россиянам назвали альтернативу отпуску в дорогой Турции

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет альтернативой Турции

Тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Египет основной альтернативой отпуску в дорогой Турции. Об этом она рассказала россиянам в беседе с News.ru.

В формате «все включено» Египет идет наравне с Турцией, отметила она. Кроме того, благодаря повышенной влажности жара в Египте переносится легче.

«Вторым конкурентом Турции являются Арабские Эмираты. Если эмират находится близко к горам, вам не будет очень жарко. По стоимости выходит как Турция, иногда и дешевле», — сказала специалист.

Ранее стало известно, что популярные турецкие курорты начали терять туристов, даже граждане страны теперь все чаще предпочитают зарубежный отдых из-за слишком высоких цен. В первую очередь турки начали смотреть в сторону египетского Шарм-эш-Шейха, где отдых по системе «все включено» обходится дешевле.

