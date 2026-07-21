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16:07, 21 июля 2026Россия

Россиянин рухнул с многоэтажки на асфальт, встал и ушел

В Уфе пьяный мужчина попытался попасть домой через окно и упал с третьего этажа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Уфе местный житель в состоянии алкогольного опьянения попытался попасть к себе домой через окно, но сорвался с третьего этажа и рухнул на асфальт. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах с камеры наблюдения многоэтажки на улице Рыльского слышен сильный грохот и видно, как сверху падает мужчина в одних штанах. Затем он встает на ноги, машет руками и уходит.

Причина, по которой россиянин решил войти домой через окно, не уточняется. Получил ли он травмы, неизвестно, однако видимых повреждений у него нет.

Ранее в Екатеринбурге четырехлетний мальчик выжил после падения с высоты 15-го этажа. Ребенка с травмами доставили в реанимационное отделение одной из местных больниц.

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