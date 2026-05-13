В российском городе четырехлетний ребенок выжил после падения с высоты 15-го этажа

11:27, 13 мая 2026

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик выжил после падения с высоты 15-го этажа
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик выжил после падения с высоты 15-го этажа. Об этом сообщает E1.RU.

Ребенок выпал из окна квартиры около 10 часов утра. Он упал на газон, где его и нашли.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение одной из больниц российского города. «Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства происшествия», — прокомментировали произошедшее в полиции.

Ранее сообщалось, что в Калининграде трехлетний ребенок и две женщины выпали из окна жилого дома, спасти их не удалось. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

