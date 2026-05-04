Трехлетний ребенок и две россиянки выпали из окна жилого дома

В Калининграде трехлетний ребенок и две женщины выпали из окна дома и не выжили

Об этом стало известно ТАСС.

По данным агентства, тела 70-летней и 41-летней россиянок и мальчика обнаружили у дома в Ленинградском районе. Удалось установить, что семья проживала на девятом этаже многоэтажки. У пенсионерки какое-то время назад диагностировали шизофрению.

Как утверждает Telegram-канал Amber Mash, одна из женщин выкинула ребенка из окна. Позже они обе выпали. Все они проживали на съемной квартире. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Новосибирске женщина прыгнула с четвертого этажа, спасаясь от избиений. В больницу, где 46-летняя женщина после случившегося провела почти полгода, она поступила с переломом таза и разрывом кишечника. Врачи не смогли сохранить ей жизнь.