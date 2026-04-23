Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
15:09, 23 апреля 2026Россия

Россиянка пыталась спастись от побоев и выпрыгнула с четвертого этажа

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Новосибирске 46-летняя россиянка пыталась спастись от мужчины, который месяцами избивал ее, и выпрыгнула с балкона четвертого этажа. В больницу, где женщина после случившегося провела почти полгода, она поступила с переломом таза и разрывом кишечника, врачи не смогли ее спасти. Об этом рассказала подруга россиянки Ксения, пишет KP.RU.

Жительница Сибири прыгнула с балкона в попытке спастись от побоев в октябре 2025 года. По словам ее подруги Ксении, мужчина не выпускал Евгению со съемной квартиры и избивал ее. После случившегося женщина выжила и две недели находилась в реанимации. Россиянка пережила несколько операций, после одной из которых у нее остановилось сердце и она впала в кому. Евгения провела в больнице почти полгода.

У нее были пролежни — три глубокие раны на спине (...) В какой-то момент у Жени поднялась температура, появилась пневмония, она начала задыхаться. Она почти не разговаривала, но все время говорила: "Мне больно"

Ксенияподруга погибшей

Евгения написала заявление в полицию, когда проходила лечение в больнице. Правоохранители пообещали опросить ее, когда она придет в себя, рассказала Ксения, добавив, что этого не произошло. В полиции, как утверждает она, посчитали, что Евгения сама выпала из окна, так как была в состоянии алкогольного опьянения.

Россиянка познакомилась с мужчиной на свадьбе у друзей в 2025 году. По словам родственников, он регулярно оскорблял и избивал Евгению, а также угрожал ей. Известно, что до случившегося она уже выпрыгивала из окна, пытаясь убежать от обидчика к сестре. Он продолжал ее преследовать и даже силой увез женщину, когда та уехала от него к матери в город Белово в Кемеровской области.

В 2024 году жертвами домашнего насилия в России стали почти 1000 женщин. Согласно данным ВЦИОМ, каждый десятый россиян признает, что в его семье есть домашнее насилие, и женщины чаще, чем мужчины, говорят, что сталкивались с подобной ситуацией.

В 2019 году парламентарии разработали закон о профилактике бытового насилия — они предложили ставить агрессоров на профилактический учет, обязывать их покинуть место проживания с жертвой и прекращать общение с ней. В конце 2021 года председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила о паузе в рассмотрении документа. Комментируя инициативу, депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что законопроект нацелен не на сохранение семьи, а на ее раскол.

Большинство россиян поддерживают принятие в стране закона о домашнем насилии, но отдельный закон, который бы защитил женщин, до сих пор не принят. В марте этого года в Госдуму внесли законопроект об ответственности за сталкинг.

