В России захотели наказывать за навязчивое преследование

В Госдуму внесли законопроект о наказании за навязчивое преследование

В Госдуму внесли законопроект об административном наказании и штрафах за навязчивое преследование. С документом о мерах в отношении сталкеров ознакомились в Life.ru.

По данным издания, инициативу выдвинула группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Поправки намерены внести в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его новой статьей 5.612.

Под навязчивым преследованием или сталкингом депутаты понимают систематическое нежелательное внимание к человеку, включая слежку, телефонные звонки, СМС-сообщения, угрозы и запугивания. Парламентарии подчеркнули, что все эти действия преследователь может осуществлять и через интернет.

За первое нарушение может грозить предупреждение или штраф в размере 2 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение предложили наказывать штрафом в 5 тысяч рублей либо административным арестом на срок до 15 суток.

Нилов подчеркнул, что тема остается крайне щепетильной и требует дополнительных правовых механизмов защиты. Он уверен, что подхода правоохранителей не хватает для решения проблемы.

