Россиянин напал на экс-жену на парковке после развода и нанял людей для поджога имущества

Житель Москвы напал на экс-жену на парковке после развода. Как рассказала женщина Telegram-каналу Shot, бывший возлюбленный преследует ее и не дает спокойно жить в течение полугода.

Россиянка отметила, что мужчина нанял людей для поджога квартиры ее родителей. Кроме порчи имущества он устраивает слежку за ней, провоцирует аварийные ситуации на дороге и держит ее в постоянном страхе.

Однако начиналось все между ними иначе — 23-летний мужчина и 33-летняя москвичка познакомились в 2024 году. Отношения закрутились — спустя пять месяцев они поженились. Женщина признается, что муж красиво ухаживал, дарил ей дорогие вещи и цветы. Он настаивал, что разница в возрасте не помеха их счастью.

В браке на телефон горожанки стали приходить СМС с угрозами. Возлюбленный пообещал, что во всем разберется. Но впоследствии горожанка узнала, что запугивал ее таким образом сам супруг. После этого, как рассказала москвичка, она пять раз подавала на развод, но мужчина якобы затягивал процесс. Они расторгли отношения только через суд осенью 2025 года.

Бывший муж сразу же попросил вернуть все подарки, которые якобы женщина у него своровала. Презенты и 6,5 миллиона рублей она вернула на следующий же день. Составили расписку, в которой мужчина согласился больше ее не донимать.

Тем не менее сталкинг продолжился, поделилась горожанка. По ее версии, экс-супруг пытается довести ее до такого психологического состояния, чтобы она отдала ему все имущество. Сейчас россиянка наняла юристов и обратилась в Следственный комитет.

