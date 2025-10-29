Россия
11:43, 29 октября 2025

Россиянка стала жертвой сталкинга и интернет-террора из-за торта с приколом

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: etonastenka / Shutterstock / Fotodom

В Москве кондитер стала жертвой сталкинга и интернет-террора из-за торта с приколом для бойфренда. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

49-летняя россиянка с креативом подошла к поздравлению возлюбленного — она сделала для него торт и опубликовала фотографию с выпечкой в соцсетях. Спустя несколько дней жительнице столицы начали поступать угрозы от некой пользовательницы с ником Ягодка. Последняя утверждала, что она настоящая девушка именинника и просила кондитера оборвать с ним все связи.

Сначала москвичка посчитала, что фанатка из соцсетей неудачно шутит. Однако, когда неизвестная начала угрожать ей и родственникам, забеспокоилась. Ягодка в один из дней отправила москвичке ее точный адрес и атаковала звонками с иностранных номеров.

Избранник москвички не знает, что за«Ягодка к нему неравнодушна. Тем не менее горожанка подала заявление в полицию на онлайн-преследовательницу.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила запретить доступ в интернет как наказание за сталкинг и буллинг.

