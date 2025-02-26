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09:42, 26 февраля 2025Россия

В России захотели запретить доступ в интернет за буллинг и сталкинг в соцсетях

Москалькова предложила запретить доступ в интернет как наказание за буллинг
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России захотели запрещать доступ в интернет за травлю и преследование в социальных сетях. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По мнению омбудсмена, установление административной ответственности за буллинг и сталкинг в соцсетях, как за мелкое хулиганство, может стать профилактикой таких явлений. При этом она предложила новое наказание для правонарушителей.

«Пришло время для возвращения к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа к сети интернет или социальным сетям», — заявила Москалькова.

Ранее сообщалось, что в 2025 году депутаты намерены внести в Госдуму законопроект, который подразумевает профилактику буллинга среди детей и молодежи и введение за него ответственности. В частности, предполагается законодательное закрепление понятия травли и введение обязанности для сотрудников школ направлять информацию о случаях буллинга в полицию или комиссию по делам несовершеннолетних.

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