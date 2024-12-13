Названы сроки внесения в Госдуму законопроекта о наказании за травлю

Депутат Метелев: проект о профилактике буллинга внесут в Госдуму в начале 2025

Депутаты внесут в Госдуму законопроект, который подразумевает профилактику буллинга среди детей и молодежи и введение за него ответственности. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, его цитирует ТАСС.

«Важнейший закон, который мы будем вносить в начале года, касается буллинга, травли, вопросов профилактики этой травли и ответственности за нее среди детей и молодежи», — сказал Метелев.

Документ предполагает законодательное закрепление понятия «травли» и предлагает обязать школы направлять информацию о случаях буллинга в полицию или в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении агрессоров могут ввести меры ответственности за буллинг.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступила за введение ответственности за травлю в России.

До этого, 22 сентября, депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается посылать школьных буллеров и их родителей на курс для исправления. Он предполагает, что школьнику и его родителям назначат работу с психологом, а также участие в социальных и волонтерских проектах.