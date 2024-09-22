В Госдуме предложили по-новому бороться с буллингом в школах

В ГД предложили посылать школьных буллеров и их родителей на курс исправления

Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается посылать школьных буллеров и их родителей на курс для исправления. Об этом со ссылкой на текст документа пишет РБК. Его подлинность подтвердил один из авторов законопроекта Артем Метелев.

Курс исправления предполагает, что школьнику и его родителям назначат работу с психологом, а также участие в социальных и волонтерских проектах. Решение о назначении такого курса будет принимать Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Она же получит возможность проводить «индивидуальную профилактическую работу» в случае, если установит факт травли.

«Ключевая задача законопроекта не только ввести ответственность для организаторов травли, но и исправить их поведение, изменить их жизненные убеждения. Поэтому для профилактической работы будут привлекаться не только сотрудники Комиссии по делам несовершеннолетних, но и психологи, представители общественных организаций, Российского движения детей и молодежи», — пояснил Метелев.

Законопроект также даст определение понятию «травля». Под ней будут подразумеваться влекущие за собой административную или уголовную ответственность систематические умышленные действия ребенка, которые выражаются в психологической или физической формах и умаляют достоинство личности другого человека.

Ранее педагог Виктория Подсухина рассказала, что в школах стала распространяться новая форма травли — через соцсети. Ребенка, ставшего жертвой буллинга, полностью изолируют от коммуникаций с другими сверстниками.