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08:05, 9 сентября 2024Россия

Описана новая форма травли в российских школах

Педагог Подсухина: школьников начали травить через исключения из чатов и групп

Фото: Gaelle Marcel / Unsplash

В школах стала распространяться новая форма травли — через соцсети. Ребенка, ставшего жертвой буллинга, полностью изолируют от коммуникаций с другими сверстниками, рассказала педагог, руководитель регионального преподавания Академии MAXIMUM Виктория Подсухина, ее комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

«При таком виде буллинга человека исключают из всех чатов — например, из классных чатов или групп — и игнорируют. То есть травля происходит не с точки зрения угроз, оскорблений и обзывательств, а просто с точки зрения огромного масштабного игнорирования определенной социальной группы, что тоже очень сильно влияет на состояние школьника», — объяснила специалист.

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По словам Подсухиной, такая форма буллинга относится к кибербуллингу. Помимо игнорирования, травить подростков через соцсети, мессенджеры и игровые платформы могут через публикацию оскорбительных комментариев, фото или видео, направленных против жертвы, рассказала педагог. «Как правило, кибербуллинг является следствием живого общения, когда с ребенком вступают в конфликт, а затем он переходит в плоскость социальных сетей», — отметила Подсухина.

Распространено и анонимное запугивание, когда угрозы поступают от анонимных аккаунтов. «Если травля в соцсетях, как правило, происходит со стороны школьников, то анонимное запугивание может быть и со стороны взрослых, — уточнила Подсухина. Анонимное запугивание — это использование анонимных аккаунтов в разных социальных сетях для того, чтобы преследовать другого человека, угрожать ему и его семье. При таком виде буллинга происходит психологическое давление не только на ребенка и его личность, но и на его ответственность за семью, за родных, за друзей».

Любые конфликтные ситуации, возникающие в школах, важно решать с привлечением педагогов и родителей, отметила педагог. В случае, если ситуация остается неразрешенной, пострадавшему ребенку стоит сменить школу или даже перейти на домашнее обучение.

В Госдуме ранее предложили штрафовать родителей детей, уличенных в буллинге. Как подчеркнул глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, россияне должны нести ответственность за провинность своих детей. Для этого, по его словам, нужно определиться с понятием буллинга.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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