В Госдуме предложили штрафовать россиян за одну провинность их детей

В Госдуме предложили штрафовать родителей за обижающих сверстников детей

В Госдуме предложили штрафовать родителей детей, уличенных в буллинге. Об этом рассказал автор предварительной версии законопроекта о снижении подростковой агрессии, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев «Парламентской газете».

По словам парламентария, россияне должны нести ответственность за провинность своих детей. Для этого нужно определиться с понятием буллинга, отметил он. «На наш взгляд, буллинг — это систематическая травля, психологическое и физическое насилие над человеком или группой лиц как в офлайне, так и в интернете», — предложил законодатель трактовку термина.

Сейчас с травящими сверстников школьниками практически невозможно провести профилактическую работу, подчеркнул Метелев. Новый закон позволит устранить этот пробел в законодательстве, продолжил он. В частности, депутат предложил предусмотреть для школ возможность отчислять обижающих других детей учеников. «Участвующий в травле подросток должен понимать, что в конце концов может быть исключен», — резюмировал парламентарий.

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» доктор психологических наук Александр Асмолов допустил, что буллинг может спровоцировать подростка на противоправные действия, такие как стрельба в школе. При этом главной причиной, приводящей к таким последствиям, он назвал нормализацию насилия в обществе. «Подростковая истерия является ответом на беспредельное равнодушие и социальное невнимание к жизни подростков», — добавил он.