Академик перечислил причины стрельбы в российских школах

Академик Асмолов назвал нормализацию насилия причиной стрельбы в Брянске

Причиной случаев стрельбы в школах России является нормализация насилия в обществе, а буллинг может становиться только триггером для подобных трагедий, считает доктор психологических наук, академик Александр Асмолов. Так он прокомментировал «Ленте.ру» случай в Брянске, где впервые в российской истории одноклассников расстреляла девочка.

7 декабря восьмиклассница пронесла в гимназию № 5 Брянска отцовское ружье, спрятанное в тубусе, и открыла стрельбу. Пострадали пять человек, одну девочку спасти не удалось. Тело нападавшей также нашли в здании гимназии.

По словам Асмолова, случаев, когда девочки устраивали стрельбу в школах, в мире действительно мало, однако он призвал не ставить «жесткий акцент» на этом факте, потому что рост агрессии, происходящий в обществе, затрагивает подростков обоих полов.

Эти ситуации являются уникальным индикатором роста ненависти, конфликтов и агрессии на самых разных уровнях. Но прежде всего эта агрессия поражает мир подростков. Психологически подростки — это возраст бури и натиска. Они всегда в поисках, они ищут свое «я». Они уникально нестабильны. Именно поэтому то, что происходит вокруг, находит наиболее жесткое выражение в подростковой культуре Александр Асмолов академик

Среди других причин нападений на школы, которые перечислил Асмолов, — разжигание ненависти по телевидению. Оно, по его мнению, уже давно транслирует ненависть к тем или иным группам и обладает «заражающим эффектом». Агрессивность в медиа является одним из главнейших триггеров и влияет на сознание детей и подростков, утверждает эксперт. Кроме того, влияет также излишнее освещение аналогичных трагедий.

Любое освещение подобных событий в прессе, безграмотное освещение и смакование является заражающим Александр Асмолов академик

Кроме того, уровень доверия или недоверия в семье — это один из важнейших моментов развития личности ребенка начиная с первых дней его жизни. Недоверие в семье может приводить к невротичным искажениям в развитии личности ребенка, росту тревожности, а тем самым и к потенциальной агрессии, утверждает специалист. То же самое касается и других взрослых в окружении ребенка.

Подростковая истерия является ответом на беспредельное равнодушие и социальное невнимание к жизни подростков Александр Асмолов академик

При этом, по мнению Асмолова, нельзя составить общий и точный портрет подростка, способного на такое. Это могут быть совершенно разные дети с разными характерами и поведением в обществе.

Ранее стало известно, что восьмиклассница, устроившая стрельбу в гимназии № 5 в Брянске, прошла проверку у психологов за две недели до нападения. 24 ноября специалисты проводили в брянском образовательном учреждении тест на выявление опасных наклонностей и состояние одиночества. Все показатели у нее были в норме, поэтому с несовершеннолетней не проводили никаких дополнительных бесед.