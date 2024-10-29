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11:40, 29 октября 2024Россия

Москалькова выступила за введение ответственности за травлю в России

Омбудсмен Москалькова: в России необходимо ввести ответственность за булллинг

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России нужно ввести ответственность за буллинг и травлю, считает уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ее цитирует ТАСС.

«Мне кажется, по буллингу нужно вводить ответственность. Ответственности нет, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалась», — сказала Москалькова.

22 сентября стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому предлагается посылать школьных буллеров и их родителей на курс для исправления. Он предполагает, что школьнику и его родителям назначат работу с психологом, а также участие в социальных и волонтерских проектах.

В школах России стала распространяться новая форма травли — через соцсети. Ребенка, ставшего жертвой буллинга, полностью изолируют от коммуникаций с другими сверстниками, рассказала «Ленте.ру» ранее педагог Виктория Подсухина.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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