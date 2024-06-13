Россияне поддержали закон о домашнем насилии

Russian Field: 89% россиян поддержали закон о домашнем насилии

Принятие в России закона о домашнем насилии поддержали 89 процентов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Russian Field, проведенного совместно с партией «Новые люди».

Участие в исследовании приняли 1617 человек. Уточняется, что в пользу появления закона высказалось 95 процента опрошенных женщин. Доля поддерживающих инициативу мужчин составила 83 процента. Шесть процентов респондентов выступили против закона, еще четыре процента участников опроса затруднились ответить.

Исследователи отметили, что больше всего противников принятия такого закона среди людей старше 30 лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что в настоящее время нет необходимости в подобном законе, поскольку ответственность за осуществление насилия в семье регулируется уже существующими законодательными нормами.