Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:03, 13 июня 2024Россия

Россияне поддержали закон о домашнем насилии

Russian Field: 89% россиян поддержали закон о домашнем насилии

Фото: Sydney Sims / Unsplash

Принятие в России закона о домашнем насилии поддержали 89 процентов россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса исследовательской компании Russian Field, проведенного совместно с партией «Новые люди».

Участие в исследовании приняли 1617 человек. Уточняется, что в пользу появления закона высказалось 95 процента опрошенных женщин. Доля поддерживающих инициативу мужчин составила 83 процента. Шесть процентов респондентов выступили против закона, еще четыре процента участников опроса затруднились ответить.

Исследователи отметили, что больше всего противников принятия такого закона среди людей старше 30 лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказала мнение, что в настоящее время нет необходимости в подобном законе, поскольку ответственность за осуществление насилия в семье регулируется уже существующими законодательными нормами.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Силовики нагрянули в дом на Рублевке к Дмитрию Галкину. У брата юмориста изъяли технику по делу о хищениях в Минобороны

      Школа йоги оказалась секс-культом

      В США разгорелся скандал из-за публикации украинцами списка трампистов

      Скотт Риттер связал изъятие у него американского паспорта с русофобией в США

      Полномочия украинских военкомов предложили сократить из-за постоянных скандалов

      Россия пообещала ответ на новые санкции США

      В Британии объяснили отказ стран от участия в конференции по Украине

      Наследный принц Саудовской Аравии отказался от участия в саммите G7

      Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

      Посол обратил внимание на реакцию мирового большинства на санкции против России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше