В Госдуме высказались о перспективах закона о домашнем насилии в России

Депутат Бессараб: в России нет необходимости в законе о домашнем насилии

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб высказалась о перспективах принятия в России законопроекта, криминализующего домашнее насилие. В беседе с «Лентой.ру» депутат выразила мнение, что сейчас нет необходимости в подобном законе, так как ответственность за осуществление насилия в семье регулируется уже существующими законодательными нормами.

«Сейчас в обществе идет большая дискуссия по поводу закона о домашнем насилии, но я все-таки соглашусь с одной из сторон в том, что насилие — это всегда насилие вне зависимости от того, происходит оно дома или на улице. (…) На мой взгляд, насилие домашнее ничем не отличается от уличного, общественного, поэтому оно не должно оцениваться с позиции того, кто его наносит — близкий человек или случайный прохожий», — сказала парламентарий.

На мой взгляд, именно наказание за такое деяние зависит от степени его тяжести, а не от степени родства потерпевшего и насильника. Поэтому я не считаю, что должен быть отдельный закон о домашнем насилии. Насилие вообще неприемлемо ни в обществе, ни в семье Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

При этом она подчеркнула важность профилактики домашнего насилия и подчеркнула, что один из важных аспектов этой работы — это понимание неотвратимости наказания в случае осуществления насильственных действий.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что женщина терпит насилие в семье, побои, и, даже если вызывают полицию, потом это заявление забирает. (…) На самом деле, неотвратимость наказания как раз и связывает руки дебошира, он должен понимать, что если он поднял руку, то будет отвечать перед законом таким же образом, как если бы он это сделал на улице», — пояснила Бессараб.

Часто такие ситуации доходят не только до членовредительства, но и до убийства. Вот это, конечно, очень печально. Сегодня есть кризисные центры для женщин, для женщин с детьми, где можно переждать, пожить какое-то время, пообщаться с психологами, прийти в себя. Конечно, психологи тоже убеждают в том, что насилие неприемлемо, и такое нельзя прощать Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Отношение российского общества к вопросу насилия депутат назвала неоднозначным. Так она выразила сожаление в том, что отдельные граждане до сих пор воспринимают насилие как вариант нормы.

«К сожалению, у нас в обществе не очень равнозначное отношение к домашнему насилию. Это зависит и от уровня образования супругов, от образа их жизни, от их места жительства. В агломерациях, где женщина может самостоятельно найти работу, мужчины реже позволяют себе таких вот действий. В то же время есть местности, где действительно воспринимается поколениями, что "бьет — значит, любит", и это искореняется очень сложно, с большим скрипом», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года на сайте Совета Федерации. Авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров, а также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней. 27 декабря председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы взяли паузу в рассмотрении закона о семейно-бытовом насилии.