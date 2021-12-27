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Матвиенко заявила о тайм-ауте в рассмотрении законопроекта о насилии в семье

Спикер Совфеда Матвиенко: сенаторы взяли тайм-аут в рассмотрении закона о насилии в семье

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Российские сенаторы взяли тайм-аут в рассмотрении закона о семейно-бытовом насилии, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такой закон обязательно должен быть в стране, сообщает ТАСС.

Она заверила, что парламентарии будут продолжать искать компромисс, обсуждая закон о насилии в российских семьях.

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28 декабря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщал, что действующие в России законы позволяют бороться с домашним насилием. В то же время пресс-секретарь президента России признал, что иногда возникают трагические ситуации, когда правоохранители несвоевременно реагируют.

14 декабря ЕСПЧ удовлетворил иски четырех россиянок, которые пострадали от домашнего насилия. В общей сложности государству потребуется выплатить женщинам 445 тысяч евро. Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти обеих рук, из этой суммы получит 375 тысяч евро.

Во всех случаях в ЕСПЧ рассмотрели дискриминацию по половому признаку, а также нарушение государством права на эффективное средство правовой защиты.

9 декабря президент России Владимир Путин призвал в процессе проработки закона о домашнем насилии не забывать об интересах семьи.

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Анна Щербакова
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