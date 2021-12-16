В Кремле оценили действующее законодательство по борьбе с домашним насилием

Действующие в России законы позволяют бороться с домашним насилием. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя вопрос об эффективности мер с бытовым насилием в семьях после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплатах пострадавшим россиянкам, передает ТАСС.

В то же время пресс-секретарь президента России признал, что иногда возникают трагические ситуации, когда правоохранители несвоевременно реагируют. «Мы сожалеем в этой связи», — добавил Песков.

Само решение ЕСПЧ о выплатах пострадавших от насилия в семьях россиянкам в Кремле предпочли не комментировать.

14 декабря ЕСПЧ удовлетворил иски четырех россиянок, которые пострадали от домашнего насилия. В общей сложности государству потребуется выплатить женщинам 445 тысяч евро. Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти обеих рук, из этой суммы получит 375 тысяч евро.

Во всех случаях в ЕСПЧ рассмотрели дискриминацию по половому признаку, а также нарушение государством права на эффективное средство правовой защиты.

9 декабря президент России Владимир Путин призвал в процессе проработки закона о домашнем насилии не забывать об интересах семьи.

Глава государства заверил, что следит за разработкой закона и считает, что основные противоречия в нем уже устранены.

Ожесточенно критикуют законопроект о домашнем насилии представители Православной церкви. По их мнению, введение закона может привести к случаям изъятия детей из семьи.

Отдельный закон о профилактике домашнего насилия рассматривался в России 2019 году, но не был принят.

