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Путин призвал тщательно проработать закон о домашнем насилии

Президент Путин: в законе о домашнем насилии надо учесть интересы семьи

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин призвал в процессе проработки закона о домашнем насилии не забывать об интересах семьи. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает РИА «Новости».

«В работе над законопроектом о бытовой насилии нужно учесть озабоченность возможным вмешательством в жизнь семьи», — сказал глава государства.

При этом президент отметил, что следит за разработкой закона и считает, что основные противоречия в нем уже устранены.

Ранее против закона о домашнем насилии выступили представители Православной церкви. По их словам, введение закона может привести к случаям изъятия детей из семьи.

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путину также предложили поддержать инициативу с введением в Уголовный кодекс статьи о пытках.

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Роман Кирьянов
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