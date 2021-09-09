В РПЦ выступили против принятия закона о профилактике домашнего насилия

Русская православная церковь (РПЦ) вместе с семейным сообществом выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, так как это может привести к злоупотреблениям и фактам изъятия детей из семьи, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Его слова приводит ТАСС.

«Более массовый характер приобретают случаи, когда изъятие осуществляются по причине финансовых положений семей, то есть, фактически, бедность является приговором», — сказал он.

По его словам, принятие этого закона усугубит ситуацию, так как «там вводятся категории психологического насилия, экономического насилия».

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года на сайте Совета Федерации. В нем авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров. Согласно законопроекту, необходимо также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней.

