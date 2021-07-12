Пьяный россиянин избил бывшую девушку и набросился на полицейских

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа россиянин в состоянии алкогольного опьянения избил бывшую девушку и сотрудников полиции. Об этом рассказали в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону, пишет URA.RU.

По данным ведомства, пьяный мужчина избил бывшую девушку в ее квартире и отказался покидать помещение — из-за этого она вызвала полицейских. После приезда правоохранительных органов россиянин набросился на одного из сотрудников.

«Мужчина нанес прибывшему на вызов полицейскому удар ногой в область груди и не менее двух ударов руками в область лица», — сообщили в СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В ведомстве выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в России введут «охранные ордера» для защиты жертв домашнего насилия и их близких от агрессора. Пострадавший от побоев человек сможет рассчитывать на защиту государства, если сам попросит об этом. Кроме того, виновный в семейном насилии будет обязан покинуть квартиру, где проживает с жертвой, и пройти психологические курсы, которые помогут ему справиться с негативными эмоциями.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия появился в конце 2019 года на сайте Совета Федерации. В нем авторы документа предложили ставить на профилактический учет агрессоров. Согласно законопроекту, необходимо также обязывать виновных в насилии покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение с ней.