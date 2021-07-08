Пьяный россиянин столкнул жену с четвертого этажа и избил ее ногами

В городе Назарово Красноярского края пьяный россиянин в ходе ссоры с женой столкнул ее с балкона четвертого этажа и через два месяца избил. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по региону.

По данным ведомства, во время ссоры 38-летний мужчина посадил жену на перила балкона, а после — столкнул вниз. В результате падения россиянка получила телесные повреждения.

В МВД сообщили, что через два месяца после случившегося пьяный супруг избил жену. Он ударил ее по лицу, из-за чего она упала, после этого стал бить ее ногами.

«41-летнюю жительницу Назарова с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали», — заявили в ведомстве.

В следственном отделении регионального МВД возбудили два уголовных дела. Их материалы уже переданы в суд.

Ранее сообщалось, что в России введут «охранные ордера» для защиты жертв домашнего насилия и их близких от агрессора. По словам замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, пострадавший от побоев человек и его родственники смогут рассчитывать на защиту государства, если попросят об этом. Кроме того, агрессор будет обязан покинуть квартиру, где проживает с жертвой, и пройти психологические курсы, которые помогут ему справится с негативными эмоциями.

В конце 2019 года на сайте Совфеда появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. После его публикации президенту России Владимиру Путину разместили открытое письмо против принятия «антисемейного» закона. В нем авторы документа предлагают ставить на профилактический учет виновных в семейном насилии, а также обязывать агрессора покинуть место проживания с жертвой и прекратить общение. В разговоре с «Лентой.ру» соавтор законопроекта Мари Давян рассказала, что обсуждение законопроекта отложено до окончания пандемии коронавируса.

