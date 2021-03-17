Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему домашнего насилия и призвал Генпрокуратуру не игнорировать факты подобных преступлений в отношении детей. Его слова приводит «Интерфакс».

«Нельзя оставлять без внимания факты так называемого домашнего насилия. В 2020 году больше половины преступлений против несовершеннолетних, к сожалению, совершены членами их семей», — заявил президент.

В связи с этим глава государства обратился к Генпрокуратуре с просьбой «в полной мере использовать свои полномочия и требовать от органов опеки и попечительства соответствующего своевременного реагирования».

Ранее в Консорциуме женских неправительственных объединений подсчитали, что в 2018 году в России в результате семейного насилия погибли пять тысяч россиянок. Это более 50 процентов от всех случаев неестественной смерти жительниц страны в тот год. При этом, по официальным данным МВД, в 2018 году только 253 женщины умерли от рук родственников и мужей.