Россиянин отнял у пенсионерки тележку с продуктами, толкнул ее и попал на видео

В Казани мужчина подкараулил пенсионерку у жилого дома, зашел за ней в подъезд и отнял тележку с продуктами. Ролик публикует региональное издание «Татар-информ» в понедельник, 6 апреля.
Инцидент произошел утром 4 апреля. Пенсионерка возвращалась из магазина, когда на нее напал неизвестный мужчина. На опубликованных кадрах видно, как пожилая женщина пытается забрать у грабителя тележку, но тот толкает ее и убегает с украденным. Несколько секунд пенсионерка лежит на асфальте и пытается подняться.
В городском управлении МВД России изданию сообщили, что помимо продуктов в тележке пенсионерки были деньги — более пяти тысяч рублей. 32-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).
Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что из-за режима изоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, в России участились случаи домашнего насилия над пожилыми людьми. «Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии», — рассказала парламентарий.
Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За все время зафиксировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения