Россиянин отнял у пенсионерки тележку с продуктами, толкнул ее и попал на видео

Видео: tatar.inform krim / YouTube

В Казани мужчина подкараулил пенсионерку у жилого дома, зашел за ней в подъезд и отнял тележку с продуктами. Ролик публикует региональное издание «Татар-информ» в понедельник, 6 апреля.

Инцидент произошел утром 4 апреля. Пенсионерка возвращалась из магазина, когда на нее напал неизвестный мужчина. На опубликованных кадрах видно, как пожилая женщина пытается забрать у грабителя тележку, но тот толкает ее и убегает с украденным. Несколько секунд пенсионерка лежит на асфальте и пытается подняться.

В городском управлении МВД России изданию сообщили, что помимо продуктов в тележке пенсионерки были деньги — более пяти тысяч рублей. 32-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что из-за режима изоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, в России участились случаи домашнего насилия над пожилыми людьми. «Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии», — рассказала парламентарий.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах. За все время зафиксировано 47 летальных исходов, два пациента скончались за последние сутки; 406 человек выздоровели, из них за последние сутки — 51.

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