Российского ветерана войны убили ради чемодана с бельем

В Порхове Псковской области двое местных жителей обвиняются в убийстве одинокой 93-летней пенсионерки и ветерана Великой Отечественной войны ради кражи чемодана, в котором оказалось старое белье. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по региону Антон Доброхотов.

По его словам, преступники заранее договорились ограбить пенсионерку, заподозрив, что она обладает большими сбережениями из-за положенной ей по статусу прибавки к пенсии. По версии следствия, 27 января двое нетрезвых мужчин ворвались к ней в квартиру через форточку и до смерти избили пенсионерку ногами и табуретом, после чего забрали старый чемодан и скрылись с места преступления.

Мужчины предполагали, что в чемодане женщина хранит деньги, однако внутри оказалось старое белье, не представляющее материальной ценности. По словам Доброхотова, чемодан вместе с его содержимым оценили менее чем в две тысячи рублей.

Пенсионерка жила одна: ее сын умер, а внук переехал в Приморье. Во время войны женщина находилась на оккупированной территории, в боевых действиях участия не принимала, но получила ранение. Погибшая была инвалидом второй группы.

Возбуждены уголовные дела по статье 162 УК («Разбой») и статье 105 («Убийство»).

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