Российские подростки забросали камнями пенсионера и избили четверых сверстников

Омские подростки закидали камнями и избили ногами 77-летнего пенсионера, а позднее напали на четверых ровесников, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

«В отдел полиции № 5 УМВД России по городу Омску 14 апреля поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине 1942 года рождения. Установлены участники конфликта — трое несовершеннолетних 14 и 13 лет», — сказали в ведомстве.

В тот же день в тот же отдел поступило еще четыре обращения от родителей, чьи дети пострадали от этих подростков. По фактам произошедшего проводится проверка, дело пока не возбуждено.

Вячеслав Якуб , Антон Егоров / ВКонтакте

Ранее в соцсетях распространились видео, снятые самими нападавшими. На них показано избиение одного из ровесников и момент конфликта с пенсионером у гаражей. В последнем случае в кадре находятся несколько молодых ребят, один из них беспричинно начинает бросать камни в пожилого мужчину. Для защиты пенсионер берет в руку топор, и ситуация еще сильнее накаляется. Несколько раз его упарили ногой в районе бедра, после чего тот прячется в своем гараже, а подростки принимаются бить ногами уже по металлической двери. Позднее один из участников избиения записал видеообращение и извинился.

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