Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети

Несколько школьников напали на сверстника-инвалида в городе Лысьва Пермского края за то, что тот написал «Я крутой» в статусе на своей странице в соцсети. Об этом пишет портал progorod59.ru со ссылкой на публикацию в закрытой группе «Топор» во «ВКонтакте».

Издание отмечает, что инцидент произошел у подъезда жилого дома. Инициатором разборки был одноклассник пострадавшего, которому не понравилась его самоуверенная запись. О последствиях нападения не сообщается.

В конце сентября был избит имеющий инвалидность житель поселка Рефтинский Свердловской области. На 20-летнего мужчину напали двое подростков за то, что тот рассказал продавцу о совершенной мальчиками краже, и их поставили на профилактический учет в полиции. Расправу над обидчиком они записали на телефон, видео было опубликовано в соцсетях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!