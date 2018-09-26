Российские подростки избили инвалида ногами за честность

В поселке Рефтинский (Свердловская область) два подростка избили 20-летнего местного жителя с инвалидностью. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления МВД Валерия Горелых.

Видео избиения появилось в сообществе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте». На кадрах видно, как один подросток бьет ногами и руками лежащего на земле молодого человека. Другой снимает происходящее на телефон.

По данным полиции, один из нападавших учится в местной школе №6, второй — на крановщика в одном из техникумов Сухого Лога. Пострадавший с ними был знаком.

Подростки, по информации Ura.ru, подкараулили его на улице, завели в лесопарк и избили. Они совершили расправу из мести за то, что он рассказал продавцу о совершенной мальчиками краже, после чего их поставили на профилактический учет в полиции.

В августе этого года четверо подростков от 14 до 16 лет до смерти избили 20-летнего человека, имеющего проблемы с речью. Они были знакомы с ним, пригласили выпить за гаражами пиво, после чего раздели его и стали наносить удары. Им предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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