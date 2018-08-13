Стали известны подробности про поджигателя церкви подростка-сатаниста

В Карелии задержали 15-летнего подростка, подозреваемого в поджоге уникальной деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенской церкви) в городе Кондопоге. Об этом в понедельник, 13 августа, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, мальчик гостил у бабушки, живущей недалеко от храма, и утром 10 августа поджег его.

«Исходя из обстоятельств произошедшего, для определения вменяемости несовершеннолетнего по делу назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза. С учетом возраста фигуранта он помещен в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Ранее 13 августа информированный источник сообщил, что подозреваемый причисляет себя к сатанистам. «Якобы церковь ему просто не понравилась», — отметил он.

Подозреваемый — Игнат Ш. «Мальчик во всем признался и написал явку с повинной. Говорит, что поджег церковь из-за ненависти к православию, а сам он ярый поклонник сатанизма», — пишет Telegram-канал 112.

По данным МЧС, церковь начала гореть снаружи. Огонь стал распространяться с северной стороны храма, поэтому церковный сторож не сразу заметил пожар, сообщили в ведомстве.

Пожар произошел 10 августа. Сообщение о возгорании поступило в 09:33 мск. Через восемь минут на место прибыли пожарные. К тому времени постройка уже была практически вся объята пламенем. «Церковь сгорела полностью», — уточнили в МЧС.

Построенная в 1774 году церковь Успения Пресвятой Богородицы — объект культурного наследия федерального значения. Это выдающийся памятник народного деревянного зодчества конца ХVIII века и одна из главных достопримечательностей региона. Ее высота 42 метра, она считалась одной из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!